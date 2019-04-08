İmamoğlu medya patronlarını uyardı: Gün gelir adlarını anmaktan bile vazgeçerim

Resmi olmayan oylara göre İstanbul büyükşehir belediyesi başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, kendisine yayınlarında yer vermeyen NTV, Habertürk ve CNN Türk’ü ve bunlara sahip olan Şahenk, Ciner ve Demirören ailelerine yönelik, “İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim” dedi.

Fotoğraf: DHA

İmamoğlu, ana akım medyanın basın toplantılarına ‘ambargo’ koymasına rağmen sosyal medyada hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşıyor.

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Birçok haber kanalı, İmamoğlu’nun basın toplantısını ya hiç yayınlamıyor, ya da çok kısa bir bölümünü canlı olarak veriyor. CHP’li siyasetçi de basın toplantısını milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.

Bugün Kartal’da miting yapan İmamoğlu medyanın bu tavrını eleştirdi.

İmamoğlu: Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin

İmamoğlu şöyle konuştu: “Buradan sesimi duyurmak istiyorum. Medya insanları bilgi alma haklarını korumak zorundadır. Bazı medya kanallarını anladık, onları bir kenara koyuyorum. Anadolu Ajansı da dahil. Ama bazı aileler, bazı iş insanları var ki onlarca yıl ailelerinin büyüklerinin kurduğu, bugüne getirip taşıdıkları soyadlarıyla Türkiye’ye örnek olmuş iş insanları var. Ben onların patronluğunu yaptığı medya kanallarında sesimin kısılmasını, onlar adına değil, geçmişleri adına, aileleri adına, üzüntüyle takip ediyorum. Rakibimiz adına 10 kişi konuşuyor, her birini naklen veriyorlar. Benim de onlara cevabım var, beni neden göstermiyorsunuz? Ben basın açıklaması yapıyorum, rakibimiz adına konuşanların cevabını yayınlıyor benimkini yayınlamıyor. Benim söylediğimi insanlar duymazsa o insanın bana verdiği cevaptan ne anlayabilir? Böyle adalet olur mu? İsim veriyorum, NTV’yi, Habertürk’ü, Ciner ailesini, CNN Türk’ü, Demirören ailesini takip ediyorum. İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin.”