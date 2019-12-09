İlk veto: İmamoğlu, AKP grubunun meclisten geçirdiği üç kararı iade etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi’nde AKP’nin çıkardığı üç kararı iade etti.

Fotoğraf: DHA

İmamoğlu’nun iade ettiği üç karar, İBB Meclisi’nin ekim ve kasım aylarında, çoğunluğu bulunan AKP grubunun teklifi ve onayı sonrası çıktı.

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İmamoğlu’nun vetosu sonrası kararlar yeniden mecliste görüşülmek zorunda. Bu, CHP’li başkanın aynı zamanda ilk vetosu. Veto edilen kararlar, meclisin aralık ayı toplantısının ilk gününde gündeme alındı.

Söz konusu kararlar, mülkiyeti İBB’ye ait bazı parsellerin park alanına alınması, bazı parsellerin de devir ve tahsisleriyle ilgiliydi.

Park alanına alınan araziler arasında, bir zamanlar ‘Dubai Towers’ gökdeleninin yapımı planlan Levent’teki İETT garajı da bulunuyordu.