İlk maç 9 Mart’ta: Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş’ın rakibi Osmanlıspor’u eleyen Olympiakos oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş’ın rakibi Yunan ekibi Olympiakos oldu.

İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri şöyle oluştu;

İlk maç 9 Mart’ta

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart’ta, rövanşlarsa 16 Mart’ta oynanacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs’ta gerçekleştirileceği turnuvanın final maçıysa 24 Mayıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Friends Arena’da oynanacak.

Hapoel Beer Şeva’yı elemişti

Son 32 turu rövanşında Vodafone Arena’da konuk ettiği İsrail ekibi Hapoel Beer Şeva’yı 2-1 yenerek rakibine toplamda 5-2’lik üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip son 16’ya adını yazdırmıştı.

Olympiakos ise son 32 turundaki rakibi Osmanlıspor’u, Yunanistan’da 0-0 berabere tamamlanan ilk maçın ardından Osmanlı Stadı’nda dün oynanan rövanşta 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmişti.

Son 16 turu maçları şifresiz

Beşiktaş’ın son 16 turundaki iki maçı da TRT1’de şifresiz olarak ekranlara gelecek. Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Beşiktaş’ın son 32 turundaki maçları yayıncı kuruluşlar Tivibu ve TRT arasında paylaşılmıştı.