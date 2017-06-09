İkinci raunt: Başbakan Yıldırım’ın akıllı tahtayla ‘yazı imtihanı’

Başbakan Binali Yıldırım, açılışında olduğu gibi eğitim-öğretim yılının karne töreninde de tahtaya yazı yazarak öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Yıldırım, Ankara’daki Cebeci Ortaokulu’nda 2016-2017 eğitim-öğretim yılının karne dağıtım törenine katıldı.

Başbakana Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Ankara Valisi Ercan Topaca da eşlik etti.

Yıldırım, törende akıllı tahtaya “Sevgili öğrenciler başarılar ve iyi tatiller” yazdı. Bakan Yılmaz’ın Yıldırım’a sıklıkla yönlendirmede bulunduğu görüldü.



(Yıldırım’ın yazdıkları 06.00’dan itibaren görülebilir)

Videoya göre Yıldırım ‘Sevgiler’ kelimesini yazarken ‘g’ harfinin üzerine şapka olup olmadığını soruyor, “Yok efendim” cevabını alınca da öğretmene dönerek gülüyor.

Bakan Yılmaz daha sonra Yıldırım’a ‘Öğrenciler’ kelimesindeki ‘Ö’ ve ‘g’ harflerinde de şapka olduğunu hatırlatıyor.

Başbakan Yıldırım, bu eğitim-öğretim yılının açılışın da tahtaya yazı yazmış, yine çevresinden yardım aldığı görülmüştü.

‘Bu çocuk okumaz’ demişler

Yıldırım, karne dağıtmadan önceki şunları söyledi: “Benim de ortaokulda 11 ders vardı, dokuz tanesi zayıftı. Bir tek beden eğitimiyle müzik, diğerleri zayıf. Rahmetli dedeme dediler ki ‘Bu çocuk okumaz, gönderelim köye gitsin, çobanlık yapsın.’ Ben de dedeme ‘Daha öğretim döneminin yarısı duruyor, bana bir şans ver’ dedim, o da bana destek oldu. İkinci dönemde hiç zayıfım kalmadı. Azmedince olur.”