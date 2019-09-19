İki çocuk yarım milyon imza toplayıp dilekçe verdi: Burger King ve McDonald’s, plastik atığını azaltıyor

Britanya’nın Southampton kentinde yaşayan dokuz yaşındaki Ella McEwan ve yedi yaşındaki kardeşi Caitlin’in ABD’li fast food zinciri Burger King ve McDonalds’a karşı ‘plastik oyuncak üretimini durdurun’ dilekçesi üzerine iki büyük şirket, plastik atığı konusunda ciddi düzenlemelere gideceğini açıkladı.

McEwan ve kardeşi Caitlin’in “çevreyi düşünün; çocuk menülerinizle birlikte plastik oyuncak vermeyin” diyerek McDonald’s ve Burger King’e karşı internet üzerinden açtığı dilekçeye yarım milyondan fazla kişi destek verdi.

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Fotoğraf: Reuters

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Burger King ve McDonald’s’a gitmeyi seviyoruz. Ama çocuklar menülerin yanında verilen oyuncaklarla yalnızca birkaç dakika oynuyor. Sonra köşeye atıp bıraktıkları oyuncaklar hayvanlara zarar veriyor ve denizleri kirletiyor. Okulda çevre kirliliğinin ne boyutlarda olduğunu öğrendik. Geri dönüştürülebilir plastik oyuncaklar üretmek sorunu çözmüyor; büyük ve zengin şirketler hiçbir şekilde plastikten oyuncak üretmemeli.”

Burger King’in atığı 320 ton, McDonald’s’ın 1.100 ton azalacak

Burger King bugünden itibaren Britanya’daki şubelerinde çocuk menüleri yanında plastik oyuncak vermeyeceğini açıkladı. Bu uygulamayla şirketin yıllık plastik atığının yaklaşık 320 ton azaltılması planlanıyor.

Burger King’in Britanya’daki şubelerinden sorumlu yöneticisi Alasdair Murdoch, “Bu daha başlangıç. Doğru yönde bir adım attığımızı düşünüyorum” dedi. Murdoch, müşterilerden eski plastik oyuncaklarını getirmelerini de istedi. Bunların eritilerek geri dönüştürülmesi planlanıyor.

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McDonald’s da müşterilerine çocuk menülerinin yanında verdiği oyuncakları ‘meyve paketi’ ya da ‘kitap’la değiştirme seçeneği sunacağını duyurdu.

Tek kullanımlık plastikler de azalacak

McDonald’s meyve paketi seçeneğini ekim ayında, kitap seçeneğini ise 2020 başlarında müşterilere sunacak. Şirket ayrıca plastik pipetler ile dondurma ve salata ürünlerinin tek kullanımlık plastik kaplarını da kullanımdan kaldıracağını açıkladı. Bu düzenlemeyle şirketin yıllık plastik atığının yaklaşık 1.100 ton azalacağı öngörülüyor.

McDonald’s’ın İrlanda ve Britanya şubeleri sorumlusu Paul Pomroy uygulamaya dair şöyle konuştu: “Bazı aileler çocuk menülerinin yanında plastik oyuncak istemeyebilir. O yüzden müşterilerimize başka seçenekler sunabilmek için bu şekilde düzenlemeler yapacağız.”