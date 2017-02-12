İhraç edilen Prof. Taşkın’dan ‘Demokrasi Dersi’: Onlara benzersek insanlıktan utanırız

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Marmara Üniversitesi’nden ihraç edilen Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı’nda ‘Demokrasi Dersi’ verdi: “Biz onlara benzersek insanlıktan utanırız. Biz insan kalarak kazanacağız, hiç şüpheniz olmasın.”

686 Sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden olmak üzere 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti.

İhraç edilen akademisyenlerden Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taşkın, CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın düzenlediği ‘Demokrasi Dersi’ etkinliğine katılarak ders verdi.

Derse öğrencilerin yanı sıra yurttaşlar ve CHP’li vekiller Şafak Pavey ve Selina Doğan katıldı.

‘Özgürlük korkusu olanlar bizi mağlup edemeyecekler’

Prof. Dr. Taşkın, ‘vicdanın bölünmez bir bütün olduğunu’ belirterek, son dönemdeki ihraçların, Cumhuriyet tarihindeki toplam ihracın 20 katı olduğunu söyledi.

‘Özgürlük korkusu olanlar bizi mağlup edemeyecek’

28 Şubat’taki mağduriyetleri hatırlatan Prof. Dr. Taşkın, “İnsan sadece kendisine yapılan mağduriyetlere odaklanırsa, bu çok büyük bir insanlık ayıbıdır. Başkası için endişelenmeyen, üzülmeyen insanın vicdanı olmaz. Sadece kendi mahallesinin mağduriyeti üzerinden konuşan insanların evrensellikle de vicdanla da alakaları olmaz” dedi.

Ortaçağ’da yaşayan Fransız ilahiyatçı ve felsefeci Peter Abelard’ın hikayesinden bahseden Prof. Dr. Taşkın, şunları anlattı: “Abelard, 12’inci yüzyılda aykırı görüşleri yüzünden arkadaşları tarafından yüksek otoritelere ihbar edilir. Arkadaşlarının ihbarı sonucunda Abelard’ın Fransız topraklarında ders vermesi yasaklanır. Abelard bunun üzerine bir ağaca çıkar ve dersini orada anlatır, çünkü dersini dinleyecek insanlar vardır. Sonra o ağaçta da ders vermesi de yasaklanır. Bunun üzerine bir kayıkta dersini anlatır. İşte bilginin, doğrunun peşine düşenler olduğu sürece, özgürlük korkusu olanlar bizi mağlup edemeyeceklerdir.”

‘İnsan kalarak kazanacağız’

“Bu ülkede düşünce suçu utancını yaşadığımız için gerçekten üzülüyorum” diyen Prof. Dr. Taşkın, aynı okuldan ihraç edilen anayasa hukuku profesörü İbrahim Kaboğlu’na atıfla “Onunla aynı yerde durmaktan büyük bir onur duyuyorum” dedi. Prof. Dr. Taşkın’ın cümleleri alkışlandı

Aliya İzzetbegoviç’in “Bana düşmanlık yapanlara verebileceğim en büyük ceza adalettir” sözlerini hatırlatan Prof. Dr. Taşkın, “Biz de onlara adaleti vereceğiz, onlar gibi çirkinleşmeyeceğiz. Biz onlara benzersek insanlıktan utanırız. Biz insan kalarak kazanacağız, hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.

Ders, İzmir Marşı’yla sona erdi.