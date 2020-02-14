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Yaramazlara biraz batar!

İdlib’e yoğun sevkiyata devam

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen, obüs ve tankların da bulunduğu 100’den fazla araçlık konvoy İdlib’e ulaştı.

Fotoğraf: DHA

Şubat ayının ilk haftasında Suriye hükümet güçleri tarafından TSK’nın gözlem noktalarına iki kez topçu saldırısında bulunulmuş, 12’si asker biri sivil toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye bu saldırılar üzerine bölgeye mühimmat sevkiyatı yapmaya başlmış, Rusya ise bu yığınağın ‘durumu daha da kötüleştirdiğini’ belirtmişti.

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Konvoydaki askeri personel ve araçların, İdlib’de bulunan gözlem noktaları ve yeni oluşturulan kontrol noktalarında konuşlanacağı belirtildi.

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