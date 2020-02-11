İdlib’e büyük askeri yığınak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Reyhanlı- Suriye sınır hattına, komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komandoların bulunduğu, mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Kırıkhan ilçesinden Reyhanlı- Suriye sınır hattına geçti. Askeri araçlar ve mühimmatın, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Sınıra sevk edilen askeri araç ve birlikler ise Reuters tarafından İdlib’de görüntülendi. Reuters’in fotoğrafladığı TSK zırhlı araç konvoyunun, İdlib yakınlarındaki Hazano’da bulunduğu belirtildi.