İdlib’e büyük askeri yığınak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Reyhanlı- Suriye sınır hattına, komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Fotoğraflar: DHA

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komandoların bulunduğu, mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Kırıkhan ilçesinden Reyhanlı- Suriye sınır hattına geçti. Askeri araçlar ve mühimmatın, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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İdlib’deki Hazano’da, bölgeden kaçmaya çalışan göçmen konvoyunun yanında görüntülenen TSK konvoyu. Fotoğraf: Reuters

Sınıra sevk edilen askeri araç ve birlikler ise Reuters tarafından İdlib’de görüntülendi. Reuters’in fotoğrafladığı TSK zırhlı araç konvoyunun, İdlib yakınlarındaki Hazano’da bulunduğu belirtildi.