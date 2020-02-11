Diken

Yaramazlara biraz batar!

İdlib’e büyük askeri yığınak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Reyhanlı- Suriye sınır hattına, komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor. 

Fotoğraflar: DHA

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komandoların bulunduğu, mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Kırıkhan ilçesinden Reyhanlı- Suriye sınır hattına geçti. Askeri araçlar ve mühimmatın, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Reklam

İdlib’deki Hazano’da, bölgeden kaçmaya çalışan göçmen konvoyunun yanında görüntülenen TSK konvoyu. Fotoğraf: Reuters

Sınıra sevk edilen askeri araç ve birlikler ise Reuters tarafından İdlib’de görüntülendi. Reuters’in fotoğrafladığı TSK zırhlı araç konvoyunun, İdlib yakınlarındaki Hazano’da bulunduğu belirtildi.

MSB: 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, iki tank, bir uçaksavar mevzii imha edildi, bir tank ele geçirildi

İdlib’e askeri yığınak devam ediyor

MSB: 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Suriye ordusunun İdlib’deki topçu ateşinde beş asker hayatını kaybetti

Türkiye, İdlib’de yüzlerce askeri araçla yığınak yapıyor

Suriye ordusu, stratejik kasabaya girdi; Türk topçusu Suriye güçlerine ateş açtı

Erdoğan: Suriye’de rejimin saldırısında beş asker ve üç sivil şehit oldu

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi. Devletin kozmik odasının bir kişinin talimatıyla FETÖ’ye açıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla açıldı” diyerek, “Devletin kozmik odasını açtırmak vatan hainliği değil midir” sorusunu yöneltti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...