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Yaramazlara biraz batar!

İdlib’e askeri yığınak devam ediyor

Suriye’nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketliliğin devam ettiği bildirilirken, Suriye tarafındaki askeri araçların bölgeye girişi, uluslararası ajanslar tarafından takip ediliyor.

Reyhanlı’daki askeri araç konvoyu. Fotoğraf: DHA

DHA, zaman zaman askeri helikopterlerin sınır bölgesinde uçuş yaptığını ve karakollara yoğun askeri sevkiyat yapıldığının gözlemlendiğini bildirirken, askeri konvoyun da geçiş yaptığı görüldü. İlçeye gelen askeri araçlar, sınırdaki çeşitli birliklere sevk edildi.

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Kafr Lusein’deki Türk askeri konvoyu. Fotoğraf: Reuters

Reuters ise Suriye’nin sınır kasabası Kafr Lusein’e geçiş yapan Türk askeri konvoyunu görüntüledi. Zırhlı araçlar ve askeri mühimmat taşıyan konvoyu görüntüleyen Reuters, bölge sakinleriyle de görüştü. Konvoy hakkında görüşlerini anlatan bölge sakinleri, ‘Türk askeri güçlerinin sadece rejimi değil, göç eden binlerce kişiyi de durduracağını düşündüklerini’ anlattı.

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