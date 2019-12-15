İddia: Google, Türkiye’de Android telefonlardaki lisansını iptal etti

ABD merkezli arama motoru Google’ın, Türkiye’de kullanılan Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda, kendisine ait uygulamaların lisansını durdurduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Rekabet Kurumu, Google’ın mobil işletim sistemi, uygulama ve hizmetler alanındaki uygulamalarının ve şirketin mobil cihaz üreticiyle yaptığı sözleşmelerin Rekabet Kanunu’na aykırı olduğuna hükmederek şirkete 93 milyon lira idari para cezası vermişti.

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Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre Google, 7 Kasım’daki kararın ardından Türkiye’deki iş ortaklarına, telefon üretici firmalarına ve akıllı telefon satışı yapan GSM operatörlerine bir mektup gönderdi.

Mektupta yer alan karara göre Google, 12 Aralık itibariyle Türkiye’de satılan Android işlemcili akıllı telefonlarda kendi programların lisansını iptal etti.

Google, 12 Aralık’tan itibaren piyasaya giren Android telefonlara lisans verilmeyeceğini ve uygulamaların yeni sürümlerinin kullanılamayacağını da kaydetti. Yazıda Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının Türkiye’de satılan Android telefonlarda kullanılamayacağı belirtildi.

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Google’ın, kararın geri alınmaması halinde Türkiye pazarından çıkabileceği de aktarıldı.

Türkiye’de her 10 telefonun dokuzu Android işletim sistemine sahip. Her yıl ortalama 10-11 milyon telefon satılıyor.