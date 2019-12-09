İddia: Ensar Vakfı yemeklerinden zehirlenen öğrencilere ‘şikayet’ tehdidi

Ensar Vakfı’nın yemek gönderdiği okullardan İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda kalan ve yemekten zehirlenen öğrencilerin, şikâyetçi olmamaları için tehdit edildiği belirtildi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, bir yıl arayla iki besin zehirlenmesi vakası yaşandı. 3 Kasım 2018 tarihinde okulun yurdunda yatılı kalan 17 öğrenci yemekten zehirlendi. İkinci zehirlenme vakası ise 2 Aralık’ta oldu. Bu kez 38 çocuk yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi. Şiddetli karın ağrısı yaşayan çocuklar ancak ertesi gün hastaneye sevk edildi.

Reklam

‘Bize ‘Ensar’a oyun oynanıyor, bu oyuna alet olmayın’ dendi’

Zehirlenen çocuklardan bazıları şöyle konuştu: “Zehirlendikten sonra alınan ifademizde yetkililerden şikâyetçi olmak istedik. Okul müdürümüz bizlere, ‘Ensar Vakfı’na büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyuna alet olmayın’ dedi. Sadece birkaç arkadaşımız şikayetçi oldu. Şikâyetçi olan öğrencilere ise okul müdürünün tavırları sertleşti” dedi.

Bir öğrenci ise şunları anlattı: “Yemek yedikten sonra bütün gece karnımız ağırdı. Ertesi gün okul müdürüne bildirdik. ‘Hastalanmanız Ensar Vakfı’nın yemeğinden olmamıştır. Üşütmüşsünüzdür, rüzgâr esiyor’ diyerek bizi hastaneye götürmek istemedi. Bizler zorlayınca ambulanslar çağrıldı, hastaneye kaldırıldık. Okul ve yurt idaresinin denetimsizliği sonucu zehirlenip duruyoruz. Ensar’ın hazırladığı yemekle ilgili sesimizi duyurmak için her kapıyı çaldık ama sonuç alamadık.”

Okul müdürü Hikmet Feridun Aksu, “Bizler devlet memuruyuz. Açıklama yapamam” diye konuştu.