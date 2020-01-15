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Yaramazlara biraz batar!

İçinde yaşlı kadın bulunan aracı çekiciyle kaldırıp düşmesine neden olan görevlilere soruşturma

85 yaşındaki bir kadının çekicinin kaldırdığı araçtan düşmesiyle ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir araç çekici tarafından kontrol edilmeden kaldırılınca içinde bulunan 85 yaşındaki Leyla Çetinkal düşüp yaralanmıştı. Kazadan sonra annesini hastaneye götüren Çiğden Cingi “Kolunda iki tane kırığı var, kalçasında çok büyük iki tane kırığı var. İki büyük ameliyata girecek. Bizi mahvettiler” diye konuşmuştu.

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Valiliğin açıklamasında şöyle dendi: “14.01.2020 Salı günü saat 13:25 sıralarında Acıbadem Caddesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Otobüs durağı yakınında yol üzerine park etmiş olan 34 XXX 798 plakalı aracın, çekici ile alınması esnasında meydana gelen ve hepimizi derinden üzen kaza ile ilgili, Çekici Operatörü ve Trafik Polisi hakkında soruşturma açılmış ve müfettiş talep edilmiştir. Araç çekme işlemi esnasındaki kaza tüm yönleri ile soruşturulacaktır. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu süreci bizzat takip etmektedir.  Bu üzücü kaza nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavi gören Leyla ÇETİNKOL hanımefendiye ve tüm yakınlarına üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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