Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşen Olympiakos ve Beşiktaş’ın UEFA’nın tavsiyesiyle uygulama kararı aldığı karşılıklı deplasman yasağı kararına karşın siyah-beyazlı bir grup taraftar Karaiskakis Stadı’nda oynanan ilk maçta tribündeki yerini aldı.



Isınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolcuları tribüne çağıran siyah-beyazlı taraftarların çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.

Yaklaşık 100 taraftar, tezahürata devam etmeleri halinde stattan çıkarılma tehdidine karşın 90 dakika boyunca siyah-beyazlı takıma destek verdi.

‘İstanbul’ tezahüratı yapan, İzmir ve Gündoğdu marşlarını söyleyen Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye bağırdı.