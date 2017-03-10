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İçerde: Deplasman yasağına ‘takılmayan’ Beşiktaş taraftarından Karaiskakis Stadı’nda ‘Gündoğdu’

Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşen Olympiakos ve Beşiktaş’ın UEFA’nın tavsiyesiyle uygulama kararı aldığı karşılıklı deplasman yasağı kararına karşın siyah-beyazlı bir grup taraftar Karaiskakis Stadı’nda oynanan ilk maçta tribündeki yerini aldı.


Isınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolcuları tribüne çağıran siyah-beyazlı taraftarların çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.

Yaklaşık 100 taraftar, tezahürata devam etmeleri halinde stattan çıkarılma tehdidine karşın 90 dakika boyunca siyah-beyazlı takıma destek verdi.

‘İstanbul’ tezahüratı yapan, İzmir ve Gündoğdu marşlarını söyleyen Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye bağırdı.

 

 

 

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