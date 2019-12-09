İBB ihalesi kapsamında yapılması gereken 1066 durak inşa edilmemiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya A.Ş.’nin aldığı, sonra da 22 milyon 500 bin lira bedelle Ensar Vakfı ve Türken Vakfı’nın yönetiminde bulunan Halil İbrahim Bacacı’ya ait Panout Reklam A.Ş.’ye devrettiği ihalede 1066 akıllı durağın yapılmadığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Twitter

Otobüs hatlarındaki 5 bin durağın ‘modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının intifa (yararlanma) hakkının verilmesi’ için 18 Nisan 2018 tarihinde ihaleye çıkılmıştı.

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İBB iştiraki Medya A.Ş, ihaleyi vergiler hariç 21 milyon liraya almıştı. Medya A.Ş, daha sonra işi Panout Reklam A.Ş’ye brüt satışların yüzde 22.5’i artı KDV bedelle devretmişti.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre İBB’den üst düzey bir yetkili, Panout şirketinin ihale kapsamında yapması gereken 1066 akıllı durağı yapmadığını öne sürdü. Şirket, bu süreçte ciro bildirimi yapmayarak kiralama bedelini de Medya A.Ş’ye ödememiş.

İhale sözleşmesini fesheden Medya A.Ş. ise 14 milyon liralık alacağının 11 milyon liralık kısmı için icra takibi başlattı.