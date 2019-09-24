İBB, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarını kültür sanat etkinlikleri için kiralayacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nca (TCDD) tarihi Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının bazı bölümleri, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiraya verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu yerlerin tümünü kiralamak için ihaleye gireceklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’de 22 Eylül pazar günü yayımlanan ilanda, ihalenin, 4 Ekim’de yapılacağı belirtildi. Aylık kira bedeli 30 bin lira üzerinden açılacak ihaleye katılmak için 90 bin lira teminatın bankaya yatırılması gerekirken, kiralama süresi, 15 yıl olarak belirlendi. İhale şartnamesinin üçüncü maddesi şöyle:

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“İhale konusu taşınmazların belirtilen kullanım amacı doğrultusunda kullanılabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü izin ve ruhsat alınması, bakım ve onarımları kiracı tarafından yapılacaktır. Gerekli izin, ruhsat, bakım ve onarım masrafları kiracıya ait olacaktır. İzin, ruhsat, bakım ve onarım için altı aylık ‘ön izin sözleşmesi’ imzalanacaktır. Ön izin sözleşme süresi içinde güncel kira bedelinin yüzde 20 tutarı ön izin sözleşme imzalanması aşamasında peşin tahsil edilecektir. İzin ve ruhsatların alınmasına müteakip işletme süresi olarak ön izin sözleşme süresi dahil 15 yıl süreli ana sözleşme akdedilecektir.”

İmamoğlu: İhaleye gireceğiz

İBB Başkanı İmamoğlu, dün akşam katıldığı televizyon programında, söz konusu ihaleye katılacaklarını belirtip, şunları söyledi: “Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı ihaleye çıkıyor. Büyükşehir belediyesi olarak tümüyle almak için ihaleye gireceğiz. Turizm, kültürel, sosyal hizmetler diye çıktı. Biz orada kararlı şekilde İstanbul halkı adına, İBB olarak katılacağımızı duyuralım. Harem’e Haydarpaşa’yı da katarak kültürel alan oluşturarak bayram kutlamasının eksenini orada kurmak istiyoruz. Harem Üsküdar alanında trafiğe kapalı raylı sistem olacak.”

Kiralanacak bölümler

Tapu kayıtlarına göre, Sirkeci Garı’nın yer aldığı 1 ada, 20 parsel 98 bin 199 metrekare. TCDD ise bu alanın 2 bin 420 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 4 bin 170 metrekaresini kiraya verecek. Yine tapu kayıtlarına göre, 240 ada 16 parselde bulunan Haydarpaşa Garı, 390 bin 700 metrekarelik alanı kapsıyor. Kiraya verilecek bölüm ise 2 bin 340 metrekarelik kısmı kapalı olmak üzere toplam 25 bin 50 metrekarelik alan.