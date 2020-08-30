İBB anketi: Yüzde 64 Kanal İstanbul’a karşı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kanal İstanbul anketine katılan 606 bin 317 kişinin yüzde 64.2’sı projeye karşı çıkarken yüzde 34.1’i destekledi.

Fotoğraf: AA

Yüzde 7.1’i ise ‘Fark etmez‘ yanıtını verdi.

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Belediyenin sitesinde cevaplanan ankette hükümetin yapmayı planladığı Kanal İstanbul projesiyle ilgili altı soru soruldu.

“Kanal İstanbul projesinin İstanbul’a faydalı olacağını düşünüyor musunuz” sorusunda katılımcıların yüzde 36.8’i ‘evet’, yüzde 63.2’si ‘hayır’ seçeneğini işaretledi.

Deprem ve susuzluk endişesi

“Projesinin İstanbul’a ne gibi olumsuz etkileri olacağını düşünüyorsunuz” sorusunda verilen yanıtlarda ise dağılım şöyle oldu:

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Deprem riskini artırması yüzde 18.9

Susuzluk riskini artırması yüzde 19

Boğazlar Antlaşması’nın ihlal edilmesi yüzde 15.2

Tarihi yapının bozulması yüzde 17.4

Trafikte dayanılmaz artış yüzde 13.6

Olumsuz etkisi olacağını düşünmüyorum yüzde 15.3.

Çoğunluk ‘Acil sorun değil’ dedi

“Kanal İstanbul’un yapılması, İstanbul’un acilen çözülmesi gereken sorunlarından biri midir” sorusu ise yüzde 32.9 oranında ‘evet’, yüzde 67.1 oranında ‘hayır’ yanıtı geldi.

“Projeye harcanacak olan 100 milyar lira ile ilgili neler düşünüyorsunuz” sorusunu yüzde 22.7’si “İstanbul’un başka sorunlarına öncelik verilmeli”, yüzde 39’u “İstanbul’un depreme dayanıksız yapı stoku sorunu çözülmeli”, yüzde 4.7’si “İstanbul’un okul sorunu çözülmeli”, yüzde 33.6’sı ise “Kanal İstanbul gereklidir, yapılmalı” diye yanıtladı.

‘Arazi kapatanların ihtiyacı var’

“Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı var” sorusuna gelen yanıtlarda yüzde 35’i “İstanbul halkının” yanıtı verirken diğer cevapların oranları şöyle: Yüzde 26.9, kanal güzergahından arazi kapatmış arsa spekülatörleri, yüzde 14.1 bu işten ihale alacak şirketler, yüzde 4.3 plaza, gökdelen ve konut projesi yükselecek olanlar ve yüzde 17 yüksek faizle Türkiye’ye borç veren yabancı finans çevreleri ve yerli ortaklar .