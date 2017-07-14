Hollanda’dan alınan 86 milyon liralık çiçek sır oldu!

Türkiye, Hollanda’dan son yıllarda 86 milyon liralık çiçek ithal etti. Hangi belediyelerin ödeme yaptığını soran CHP’li vekile, “Bilgiler gizli ve sır” denilerek bilgi verilmedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun çiçek ithalatına dair soru önergesini yanıtladı.

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Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre yanıtta, Türkiye’nin son iki buçuk yılda Hollanda’dan 38 milyon 195 bin 130 kilo çiçek ithal ettiği belirtildi.

Bakanın verdiği bilgiye göre bu da 86 milyon liralık ithalat anlamına geliyor.

Ancak gümrük bakanı, CHP’li vekilin “Çiçekleri hangi belediyeler ithal etti?” sorusuna cevap vermekten kaçındı: “Gümrük yönetmeliği uyarınca bu bilgiler gizli ve sır niteliğindedir.”

Yıl yıl rakamlar

Tüfenkci, yıl yıl ithalat rakamlarını da şöyle sıraladı: “Hollanda’dan 2015 yılında 34 milyon 462 bin 224 dolar kıymetinde 14 milyon 302 bin 268 kilogram; 2016 yılında 36 milyon 685 bin 754 dolar kıymetinde 14 milyon 747 bin 520 kilogram; 01.01.2017-31.05.2017 döneminde ise 16 milyon 769 bin 067 dolar kıymetinde 9 milyon 145 bin 342 kilogram süs bitkisi ve çiçek ithalatı gerçekleşmiştir.”