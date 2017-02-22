Hollanda resmen ‘yeşilleniyor’: Kenevir üretimini devlet denetimine alan yasa önerisine onay

Hollanda parlamentosunun alt kanadı, devlet denetiminde kenevir üretimini serbest bırakan yasa önerisini kabul etti.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre muhalefet partisi D66’nın kaçak kenevir üretiminin kayıt altına alınmasıyla ilgili önerisi 150 üyeli mecliste 77 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Temsilciler meclisinde kabul edilen tasarı, senato çoğunluğunun da onayını alması halinde yasalaşacak. Yeni düzenlemeyle ‘Hint keneviri’ yalnızca devlet tarafından kontrol edilen çiftliklerde ekilebilecek.

‘Coffeeshop’lar çiftlikten almak zorunda

Hollanda’da ‘coffeeshop’ isimli kafelerde esrar satışı serbest ancak kafelerin kenevir üretmesi veya toplu kenevir satın alması yasak. Kafeler, evlerin çatılarında ve iş yerlerinde kaçak olarak üretilen keneviri alıyor. Yeni tasarıyla ‘Coffeeshop’lar sattıkları keneviri devlet denetiminde üretim yapan çiftliklerden temin etmek zorunda.

Öneriyi savunan milletvekillerine göre kenevir üretimi sırasında kaçak elektrik kullanılması ekonomiye yük getirirken, kaçak çekilen elektrik hatları nedeniyle sıkça yaşanan yangınlar da toplum için tehlike arz ediyor.

D66 Milletvekili Vera Bergkamp, yeni yasayla uyuşturucu pazarının kontrole alınacağını, suç oranının düşeceğini ve devlet kontrolünde üretilen kenevirin içeriğinin bilinmesinin sağlık risklerini ortadan kaldıracağını söylüyor.

Belediyelerden destek

Hollanda belediyeler birliği, düzenlemeye destek verirken, birçok belediye kenevir üretme yetkisinin kendilerine aktarılmasını istiyor.

Öneriye karşı çıkan sağ ve Hıristiyan partiler ise düzenlemenin uluslararası yasalara aykırı olduğunu savunuyor. Bu yasayla özellikle gençler arasında bağımlılığın artacağını savunan muhalifler, uluslararası pazar içinde de organize suç örgütlerinin payının yükseleceğini öne sürüyor.