Hollanda, Çavuşoğlu’nun ardından Kaya’nın konuşmasına da izin vermedi

Hollanda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da konuşma yapmasına izin vermedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre bugün öğleden sonra Hengelo kentinde referandum kampanyası kapsamında AKP’lilerle bir araya gelmesi planlanan Kaya için ayarlanan salonun kiralama işlemi iptal edildi.

Başka bir gerekçeyle kiralandığı belirtilen salonun sahibi “Belediye başkanıyla görüşerek, salonu kiraya vermeme kararı aldık” dedi; iptal kararında da Çavuşoğlu’nun yapacağı toplantı konusunda yaşanan tartışmaların etkili olduğunu söyledi.

Hengelo belediye başkanı ise Hollanda hükümetinin Türk bakanların kampanya yapmasına izin vermediğini belirterek, “Bu ziyaretin gerçekleşeceğini düşünmüyorum” dedi.

Hollanda, daha önce de Çavuşoğlu’nun Rotterdam’da yapacağı mitinge izin vermemişti.

Toplantı iptallerinden ‘Nazi’ gerginliğine

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumu için Almanya’nın çeşitli şehirlerinde yapmak istediği referandum toplantılarına izin verilmemişti.

Hükümet yetkilileri Almanya’yı sert sözlerle eleştirirken, en sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”