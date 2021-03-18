Hesaplayıcı geliştirildi: Ne zaman aşı olabilirsiniz?

Covid-19 salgınına karşı aşılama çalışması sürerken, kime tahminen hangi tarihte aşı uygulanabileceğini hesaplayan uygulama geliştirildi.

Fotoğraf: Reuters

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Doğukan Özdemir ve doktor Aleksandra Zając tarafından geliştirilen ‘aşı sırası hesaplayıcı’, Britanya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin yanısıra Türkiye için de kullanıma sunuldu.

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Hesaplayıcı sayesinde bilgilerini sisteme giren bir kişi, kendisinden önce aşı sırasında bekleyenlerin sayısı ile tahmini olarak ne zaman aşı yaptırabileceğini öğrenebiliyor.

Örneğin, bugün itibariyle, herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan, risk grubunda da olmayan 26 yaşındaki bir erkek gazeteci, kendisine sıra gelmesi için 11.4 ila 13.6 milyon kişiyi beklemek zorunda.

Buna göre, ilk doz aşı 19 Temmuz ya da 11 Ağustos’ta, ikinci doz aşı ise 9 Ağustos ya da 1 Eylül’de yapılabilecek. Ancak bu tahmin, yüzde 25’lik aşı kabul oranına göre yapıldı.

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Aşı tarihi; yaşın yükselmesi, kişinin risk grubunda bulunması ya da öncelikli mesleklerden birini yapması gibi kriterlere göre daha erkene alınıyor.

Söz konusu site, Sağlık Bakanlığı’nın aşılama stratejisi baz alınarak hazırlandığı için tahmini süre ve sıradaki kişi sayısı da aşılama hızına göre değişebilir.

Bakanlık verilerine göre, ilk aşının vurulduğu 14 Ocak’tan bugüne kadar 12 milyon 697 bin 487 aşı uygulandı. Haftaya 60-65 yaş grubuna randevu verilmeye başlanacak.

Uygulamadaki bilgiler şöyle:

“Hesaplayacıda COVID aşısı sırasındaki olası yerinizi hesaplamak için aşağıda belirtilen adımları izlenmesi gerekiyor. İlk bölümde sizden bazı basit kişisel bilgiler isteniyor:

Yıl olarak yaşınızı girin. Genel olarak, yaşınız ne kadar fazlaysa aşı olmak için o kadar erken çağrılacaksınız. Bir bakım evinde yaşayıp yaşamadığınızı veya bakım evi çalışanı olup olmadığınızı belirtin. Huzur ve bakımevi gibi yerlerde herkes aşılanmışsa, bu, akrabaların bakım evleri sakinleri için daha az riskle ziyaret etmesine yardımcı olacaktır. Hamile misiniz? Cevabınız evet ise lütfen doktorunuza danışınız. Unutmayın hamilelik sırasında COVID-19 aşılarının rutin kullanımına dair yeterli çalışma bulunmamaktadır. Ön saflarda yer alan sağlık veya sosyal bakım personellerinden misiniz? (ör. Hemşire, doktor, vb.). Bu grubun virüse çok fazla maruz kalması muhtemeldir ve öncelikli korunması gerekir. 5.Korunmaya muhtaç olarak sınıflandırılıyor musunuz? Tam kapanma sırasında ve karantina hallerinde öncelikli olarak korumanız istenirse veya başka özel durumunuz var ise evet olarak yanıtlayın). Yukarıda belirtilen sağlık sorunlarından birine sahip misiniz?

Gerekli bilgileri girdikten sonra sizden önce aşı yaptırmak için sıraya giren minimum ve maksimum kişi sayısı ile ilgili bir tahmin göreceksiniz. Hesaplayıcımız aşılama oranına bağlı olarak aşının her iki dozunu almanız ve tam olarak korunmanızın ne kadar süreceğini de öğrenmenizi sağlayacaktır. Varsayılan olarak, bu rakamları ulusal aşılama stratejisinde belirlenen aşılama oranına ve yüzde 70,6’lık varsayılan aşı kabul oranına (aşılama yapılması istenen herkesin rızası olmayacağından) dayandırıyoruz. Dilerseniz bu değerleri aşının uygulanma şemasında değiştirebilirsiniz.”

Uygulamaya ‘omnicalculator.com’ sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.