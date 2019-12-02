HDP: Demirtaş hastaneye sevk edildi

HDP’den yapılan açıklamada partinin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın, yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda Edirne’deki cezaevinden hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Avukatlarının açıklamasına göre 26 Kasım’da göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanan Demirtaş, doktor sevkine rağmen Edirne Cezaevi idaresi tarafından bir haftadır hastaneye gönderilmiyordu.

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HDP bugün (2 Aralık) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: “Şu ana kadar bunun gerçekleştirilmemiş olması kesinlikle kabul edilemez ve tüm sorumluluk yetkililerdedir. Meclis başkan vekilimiz ve grup başkan vekillerimiz Edirne Cezaevi’ne hareket edeceklerdir.”

Parti, Twitter hesabından Demirtaş’ın hastaneye sevkini şu mesajla duyurdu: “Sayın #SelahattinDemirtas’ın sağlık durumu ile ilgili vekillerimiz Erol Katırcıoğlu ve Dr. Necdet İpekyüz bugün kendisini ziyaret etmiş ve bir görüşme gerçekleştirmiştir. Yetkililerle yapılan görüşmeler sonunda sayın Demirtaş hastaneye sevk edilmiştir.”

Sayın #SelahattinDemirtas’ın sağlık durumu ile ilgili vekillerimiz Erol Katırcıoğlu ve Dr. Necdet İpekyüz bugün kendisini ziyaret etmiş ve bir görüşme gerçekleştirmiştir. Yetkililerle yapılan görüşmeler sonunda sayın Demirtaş hastaneye sevk edilmiştir. pic.twitter.com/d86BEuHd9w Reklam December 2, 2019

Konuyla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan da ‘Demirtaş’ın avukatının gündeme getirdiği iddialar nedeniyle ihtiyaç duyulduğu için’ yapıldığı belirtilen bir açıklama geldi.

Başsavcılık: Herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen hastaneye sevk edildi

Edirne’deki F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın 26 Kasım’da cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112’nin arandığı doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkiklerin yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş’ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir. Bu süreç içerisinde Selahattin Demirtaş’ın ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”