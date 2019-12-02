HDP: Demirtaş derhal tam teşekküllü hastaneye sevk edilmeli

HDP, eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş’ın derhal hastaneye sevk edilmesi gerektiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Avukatlarının açıklamasına göre 26 Kasım’da göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanan Demirtaş, doktor sevkine rağmen Edirne Cezaevi idaresi tarafından bir haftadır hastaneye gönderilmiyor.

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Yazılı açıklama yayınlayan HDP, Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin avukatları tarafından verilen bilgilere ilişkin hükümetin ve Adalet Bakanlığı’nın açıklama yapmasını istediklerini belirtti.

“Sayın Demirtaş’ın sağlığına ilişkin son durumu nedir? Neden hastaneye sevki yapılmamıştır” sorusu yöneltilen açıklamada, Demirtaş’ın derhal tam teşekküllü bir hastaneye sevkinin sağlanması istendi.

Açıklamada şöyle dendi: “Şu ana kadar bunun gerçekleştirilmemiş olması kesinlikle kabul edilemez ve tüm sorumluluk yetkililerdedir. Meclis başkan vekilimiz ve grup başkan vekillerimiz Edirne Cezaevi’ne hareket edeceklerdir.”