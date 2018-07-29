Haydarpaşa Garı’nda arkeolojik kazı yapılıyor: Peronların olduğu kısımdan Bizans dönemine ait kalıntılar çıktı

İstanbul’daki tarihi Haydarpaşa Garı’ndaki restorasyon çalışmaları devam ederken, peronların olduğu kısımda ve rayların altında erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar ortaya çıktı.

Kazılarda erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunurken, rayların altındaki tarihin eski liman şehrine ait olduğu değerlendiriliyor. Sadece rayların altında degil, 300 dönümlük bir alan içinde farklı noktalarda buluntular olduğu belirtildi.

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Bu arada Haydarpaşa Garı’ndaki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yıl sonuna doğru yeniden açılacağı bildirildi.