Havayolu şirketlerinin ‘corona’ tedbirleri: İşten çıkarma, maaş kesintisi, ücretsiz izin

Dünya genelinde birçok havayolu şirketi Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizle mücadele edebilmek için çalışanları işten çıkarma, maaş kesintisi ya da ücretsiz izne ayırma gibi yollara başvuruyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın derlediği verilere göre havayollarında uygulanan önlemler şu şekilde:

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Kanadalı Air Canada, 15 bin 200 çalışanı izne ayırırken 1.300 yöneticiyi geçici olarak işten çıkardı.

Yeni Zelanda’nın ulusal havayolu firması Air New Zealand, çalışanlarının neredeyse üçte birini, yaklaşık 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracak.

İtalya’nın ulusal havayolu şirketi Alitalia, hükümetten 2 bin 900 kişiyi daha geçici olarak işten çıkarmak için izin istedi. Hükümet kabul ederse yaklaşık 7 bin kişi toplamda geçici olarak işten çıkarılmış olacak.

ABD’li havayolu şirketi American Airlines’ın pilotlar sendikası ise yaklaşık 4 bin 800 pilotun kısa süreli ücretsiz izne çıkmayı kabul ettiğini, 715 pilotun ise erken emekli olduğunu açıkladı.

Britanya’nın ulusal havayolu şirketi British Airways, pilotların maaşından yüzde 50 kesinti yaparken, kabin ekibinden ve yer personelinden 30 binden fazla kişiyi de açığa alacak. Bir Sky News muhabiri ise Twitter’dan şirketin 4 bin 500 pilotundan 800’ünü işten çıkarabilecek bir program başlatmayı planladığını söyledi.

Dubai’nin devlet havayolu Emirates, çalışanlarının maaşlarında yüzde 50’ye kadar kesintiye giderken, çalışanlardan ücretsiz izne ayrılmalarını istedi ve işe alımları dondurdu.

Alman havayolu Lufthansa, azalan uçuşlar nedeniyle çalışanlarının üçte ikisine kısa çalışma programı uyguladı.

Katar merkezli şirket Qatar Airways, Katar’ın başkenti Doha’daki 200 çalışanını işten çıkardı.

İrlandalı şirket Ryanair ise maaşlarda ciddi kesintiler yaparken, çalışanlarına geçici olarak sözleşmelerin dondurulması seçeneğinin de bulunduğu gönüllü izin seçenekleri sundu. Fakat şirketin açıklamasına göre azalan uçuşlardan dolayı kış döneminde çalışanların yüzde 10 ila yüzde 20’sinin işten çıkarılması gerekebilir.

Türkiye’nin önde gelen THY ve Pegasus gibi havayolu şirketleri ise ekonomik tedbir uygulamalarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.