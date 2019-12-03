Hastane: Demirtaş poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği hastanede tedavi gören HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tetkiklerin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Başhekimlik gece geç saatlerde yazılı açıklama yaptı.

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Demirtaş’ın avukatları 26 Kasım’da göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanan siyasetçinin, doktor sevkine rağmen Edirne Cezaevi idaresi tarafından bir haftadır hastaneye gönderilmediğini duyurmuştu. Demirtaş’ın dün hastaneye sevk edildiği bildirilmişti.

Demirtaş’ın dün saat 17.20 civarında hastaneye getirildiği belirtilen açıklamada şöyle dendi: “Selahattin Demirtaş isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda kardiyoloji, nöroloji, gastroenteroloji ve göğüs hastalıkları anabilim dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta, poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir.”

Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.