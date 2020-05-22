Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın çöpte bulunan ilk baskısı 33 bin sterline satıldı

Sinemaya da uyarlanan, Britanyalı yazar J.K. Rowling’in kaleme aldığı serinin ilk romanı Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskılarından biri açık artırmada 33 bin sterline (273 bin 576 lira) satıldı.

Fotoğraf: Hanson Auctioneers

Britanya’daki Hanson Auctioneers Müzayede Evi tarafından sanal ortamda düzenlenen açık artırmada satılan kitabın, 2008 yılında bir öğretmen tarafından, çalıştığı okulun önündeki çöp konteynerinde bulunduğu açıklandı.

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1997’de, 500 adet basılan, sert kapaklı ilk baskıya dahil olan kitabın, okula müfettiş gitmeden önce kütüphane düzenlenirken yanlışlıkla atıldığı belirtildi.

İlk baskıdaki kitapların okullara ve kütüphanlere yollandığını anımsatan müzayede evi yönetiminden yapılan açıklamada, kitabın 8 bin ila 12 bin sterlin (66 bin 350 ila 99 bin 500 lira) arasında bir fiyata alıcı bulacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Aynı öğretmenin bulduğu sert kapaklı olmayan iki kitap daha önce 3 bin 400 ve 3 bin sterline satılmıştı. Harry Potter kitaplarına böyle değer verilmesini görmek çok sevindirici” dendi.