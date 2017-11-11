Hakan Albayrak: ‘Atatürkçülük’ün bayraktarlığı AK Parti’ye mi kaldı?

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80 milyon nüfuslu Türkiye’de her görüşten insanların olması tabiidir. “Atatürkçüler” de elbette olacak ve biz bunu böylece kabul edeceğiz. İyi de, “Atatürkçülük”ün bayraktarlığı AK Parti’ye mi kaldı?

Erdoğan öyle düşünüyor olmalı ki, “Atatürk”ü Marksist söylemli faşistlerin tekeline bırakmamaktan bahsediyor ve “CHP gibi amorf bir partinin Atatürk’ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz” diye konuşuyor.

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İkna işini şimdi Erdoğan ve AK Parti hallediyor.

Ben şahsen hâlâ ikna olmadım, olmuyorum, olmayacağım!

Hakan Albayrak’ın yazısı