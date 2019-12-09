Gerede’de balık ölümleri nedeniyle deri fabrikalarına 360 bin lira ceza: Köylüler arıtma tesislerinin çalıştırılmasını istiyor

Bolu’da Gerede Çayı’ndaki kirliliğin neden olduğu balık ölümleri yöre halkının tepkisini çekti. Çayın güzergahındaki 80 köyde yaşayanların şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gerede Deri Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalara toplam 360 bin lira ceza kesti.

Köylülere göre bu olumlu bir adım ama yeterli değil. 10 yıldır varolan sorunun fabrikaların artıma tesislerini çalıştırmaması olduğunu söylüyor ve arıtmaların çalıştırılmasını istiyorlar.

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Fotoğraflar: DHA

Duruma isyan eden köylülerin şikayetini değerlendiren müdürlük, balık ölümleriyle ilgili sudan numune alarak yaptığı incelemesi sonucunda 120 fabrikadan 30’unu kusurlu bulundu. Verilen para cezalarının bir başlangıç olduğu başka cezai işlemler de yapılacağı belirtildi.

Çayın geçtiği Akçaşehir köyünde yaşayan Seher Yıldız, “Çayın yanına yaklaşamıyoruz. Hayvanlar zarar görüyor. Köyün içinde su yok. Koku oluyor. Balık ölümleri oluyor. Eşim önceden bir poşet balık getirirdi. Artık balık kalmadı. Kalan balık da yenilmez. Bu pislik bize Gerede’den geliyor” dedi.

Muhtar azası Emin Cansever ise şunları söyledi: “Yukarıdan aşağıya kadar pislik akıyor. Malımız ve canımız risk altında. Balıklar ölüyor. Elimizi bile yıkayamıyoruz. Acayip kokuyor. Hiç kimse ilgilenmiyor. Bu 10 senedir bu şekilde. Bu tabakhane ve tekstil fabrikalarından kaynaklı. Salıyorlar pisliği. Arıtmayı çalıştırmıyorlar. Arıtmaların çalıştırılmasını istiyoruz. Karabük’e kadar sorun var. Köpük gözüküyor, acayip kokuyor.“

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Eski muhtar Durmuş Yurt da aynı sorunları dile getirerek, Cansever gibi fabrikalarda arıtmanın kullanılmasını istediklerinin altını çizdi.