‘Geçinemiyorum’ diyen işçi Meclis önünde kendini yaktı

Geçim sıkıntısı yaşayan bir inşaat işçisi, Meclis Devlet Hastanesi önünde kendini yaktı.

Meclis’in Dikmen kapısına 50 metre uzaklıktaki hastane önüne benzin bidonuyla gelen 39 yaşındaki S.A., maddi sıkıntıları olduğunu, kendini ateşe vereceğini söyledi.

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İşçi benzini üzerine döktü ve çakmağı ateşledi. Bu sırada polisler işçiye müdahale etti. S.A.’nın alev alan kıyafetleri söndürüldü.

Kafasının sol tarafında yanık olduğu belirlenen S.A. olay yerine gelen ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.