Galatasaray’da seçim: Taraftarın da desteğini alan Mustafa Cengiz kazandı

Galatasaray Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulunda 4803 kişinin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Mustafa Cengiz yeniden seçildi.

Sarı kırmızılı kulübün bugün düzenlediği olağan seçimli genel kurul tamamlandı. Galatasaray Lisesi’ndeki genel kurulda Cengiz, diğer başkan adayları Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu’nu geride bırakarak, bir dönem daha Galatasaray başkanı olma hakkını elde etti. Cengiz, 16’ncı sandığın açılmasının ardından matematiksel olarak başkanlığı garantilerken, daha sonra açılan dört sandık sadece sonucu değiştirdi.

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Başkanlığa seçilen Cengiz, 20 sandıkta kullanılan 4 bin 803 oyun 2525 alırken, Dursun Özbek 1361, Ozan Korkut 659, Ali Fatinoğlu ise 207 oy aldı.

Korkut tebrik etti

Mustafa Cengiz, başkanlığa seçilmesinin ardından kendisine gelen tebrikleri kabul etti. Diğer başkan adayları Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu, Cengiz’in farkı açmasının ardından sandıklarının tamamının açılmasını beklemeden salondan ayrıldı. Ozan Korkut daha sonra yeniden salona gelerek Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimini tebrik etti. Korkut’a kendisinin listesinde yer alan Adnan Öztürk de eşlik etti.

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Tevfik Fikret Salonu’nda yapılan sandık açılımı sırasında Mustafa Cengiz’in sandıklardan üstün çıkması, salonda büyük coşkuyla karşılandı. Salonda bulunan genel kurul üyeleri, gri listenin ağırlıklı çıktığı sandıkların açıklanmasının ardından tezahüratlarda bulunarak Cengiz’e destek verdi.

Taraftarın desteği

Daha önce 20 Ocak’ta yapılan seçimlerde de rakibi Dursun Özbek’e 1üstünlük sağlayan Cengiz, Galatasaray’ın 37’inci başkanı olmuş, bugüne kadarki samimi tavırları ve söylemleriyle taraftarlar arasında da sempati kazanmıştı.

Taraftarlar seçim öncesi Cengiz’i ‘#EskiAçıkGriDesene’ etiketiyle sosyal medyada desteklerken, Galatasaray tribünlerinin önde gelen taraftar grubu UltrAslan ile en geniş katılımlı taraftar platformu Galatasaray Sözlük, Cengiz’i destekleyen bildiriler yayınlamışlardı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, seçimin tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada öncelikle Divan Kurulu, tasnif heyeti ve görevlilere teşekkür ederken, genel kurula hitaben şu ifadeleri kullandı:

“4 ay önce bir kıyam bir ayağa kalkış gerçekleştirdik. Bunu biz yönetim olarak yapmadık. Bunu sizlerle, genel kurulla, taraftarla, camia ile birlikte yaptık. Ne mutlu bize ki bugün Galatasaray Tarihi’nde 20 Ocak’taki sosyolojik depremin yansımasını, belgesini gördük.

Bugün sizler tarihi bir ana tanıklık ettiniz. Bu tarihi anı kesinlikle sosyologlar inceleyecek. Çok mottolar kırıldı, klişeler paramparça oldu, ezberler bozuldu. Seçimi izlerken aklıma gelen ve ilk kırılan klişe; ‘Liseli diğer adaylar varsa, liseliler ona oy verir.’ Yok öyle bir şey. Bu kanıtlandı. Liseli ya da lisesiz, herkes kendi özgür iradesi ve değerlendirmesiyle en iyi olanı düşünerek oy attı. Bize oy atmayanların da oyları bizim için çok değerli. Biz zorunlu olarak, kendimizi belirtmek için belli renkte kravatlar giydik. Ancak 4 aday değil 10 bin aday da olsa biz Galatasaray’ız ve sarı-kırmızıyız.

Burada 20 Ocak’taki tepki oylarının tercih oylarına döndüğünü, Genel Kurul’un özgür iradesiyle nasıl değerlendirdiğini ve kendi kaderini nasıl tayin ettiğini, manevi ve baskının altında kalmadan tezahür edeceğini gösterdi. Sizler de buna tanıklık ettiniz. Gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Ezberler ve klişelerin kırıldığını gördük. Genel Kurul’un kendi içinde ne kadar mantıklı ve tutarlı olduğunu gördük. Bu umarım 3 yıl için devam eder ve inşallah sizleri utandırmayız.

Bize oy verenlerin de başını yere eğdirmeden, 7/24 zaferlerin peşinde mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Bizi bir arada tutan güçlü olmaktır. Liseli ya da lisesiz; artık bu ayrımları kaldıralım. Burada nasıl bir birlik ve güç olduğumuzu gösterdik.

Bu kıyamın, ayağa kalkışın sürmesini istiyoruz. GSSTORE’lara koşalım. 20 Mayıs’ta şampiyonluğu aldık, seçim çalışmaları nedeniyle camiamız bunu kutlayamadı. Davullar çalsın şampiyonluğu kutlayalım. Her şey için teşekkür ediyorum. Şuna inanın ki; bize teslim ettiğiniz bu emaneti görevde kaldığımız süre içinde kendi canımızdan, kendi malımızdan daha değerli ve daha kutsal sayacağımıza ve koruyacağımıza söz veriyorum.”