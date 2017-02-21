Galatasaray ‘hakem hataları’yla başladı, ‘pazartesi derbisi’yle bitirdi: Ayrıcalık değil tarafsızlık istiyoruz 

Galatasaray aleyhine gerçekleşen hakem hatalarının ‘art niyetli’ olduğunu savunan sarı-kırmızılı kulüp ‘adalet’ istedi.

Resmi siteden yapılan ‘zorunlu’ açıklamada, sezonun ilk yarısındaki ‘skandal’ hakem kararlarının ‘insan hatası’ olarak değerlendirilmesine rağmen, ne hakemlerde ne de onları kontrol eden, yöneten mekanizmalarda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

‘Organize ve art niyetli’

“Artık bu kararların anlık hata değil, organize bir şekilde art niyet içererek gerçekleştiğine olan inancımız tamdır” denen açıklama şöyle devam etti: “Bilerek ve isteyerek ya da başkalarının yönlendirmesiyle Galatasaray aleyhine hatalar yapan bu kişilerin bilmesini isteriz ki karşılarına aldıkları camia 25 milyon taraftarı olan Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Haksızların sesi daha çok çıktığı için haklı olarak gösterilme çabalarına cevabı taraftarımız, camiamız ve tüm üyeleriyle büyük Galatasaray Ailesi verecektir.”

‘Derbinin pazartesi oynanmasının gerekçesi izah edilmedi’

Kayserispor, Karabükspor ve Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Başakşehir maçındaki tartışmalı kararların hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Şampiyonun belirleneceği kritik haftalarda art arda yaşanan bu olaylar tesadüf diye geçiştirilemeyecek kadar vahimdir. Sözde hatalar tüm kamuoyunun gözü önünde utanmadan, sıkılmadan, göz göre göre yapılmaktadır. Hal böyle iken, şampiyonluk yarışındaki en önemli ve değerli rakiplerimizden biri ile oynayacağımız derbi maçının Pazar günü yerine Pazartesi oynanmasının mantıklı bir gerekçesi, talebimize rağmen hâlâ tarafımıza izah edilememiştir. Galatasaray Camiası olarak isteğimiz başkalarının talepleri gibi kollanmak ya da ayrıcalık değil, sadece adalet ve tarafsızlığın Türk futbolunu yöneten her birim ve bireyde hâkim olmasıdır.”