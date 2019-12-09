Finlandiya, dünyanın en genç başbakanını seçti: 34 yaşındaki Marin hafta içinde yemin edecek

Finlandiya’da, 34 yaşındaki Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, partisi Sosyal Demokratlar’ın lideri seçildi ve ülkenin yeni başbakanı oldu. Hafta içinde, Antti Rinne koltuğu bıraktıktan sonra yerine geçecek Marin, dünyanın en genç ve ülkesinin üçüncü kadın başbakanı unvanını kazanacak.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre Marin bu hafta içinde yemin ederek göreve başlayacak ve hepsinin başında kadın lider bulunan beş partiden oluşan koalisyon hükümetinin başbakanı olarak görev yapacak.

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Başbakan Rinne, posta idaresi çalışanlarının birkaç hafta süren grevi sonrasında talep edilen güven oylamasında muhalefet partilerinin aleyhinde oy kullanacağı, dolayısıyla kaybedeceğini anlayınca istifa etmişti.

‘Genç başbakanlar’ listesinde yalnız bir anne tarafından yetiştirilen Marin’i, 35 yaşındaki Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honçaruk ve 39 yaşındaki Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern takip ediyor.