‘FETÖ’den yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz’e tahliye: Benim de dinsiz ve kötü bir hayatım vardı

‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz tahliye edilirken, davanın firari sanığı Arif Erdem Türkiye’ye gelmek için mahkemeden tutuklanmayacağına dair teminat istedi.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında haklarında ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla dava açılan eski futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem’in yargılanmasına başlandı.

‘Benim de dinsiz ve kötü bir hayatım vardı’

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan İsmail Demiriz ile tutuksuz sanık Uğur Tütüneker avukatlarıyla birlikte katıldı. Davanın firari sanığı Arif Erdem’i ise avukatı temsil etti. İddianamenin okunmasının ardından ilk olarak İsmail Demiriz savunma yaptı.

Galatasaray’da 1990 yılında futbol oynamaya başladığını söyleyen Demiriz, “Her futbolcu gibi benim de kötü ve düzensiz hayatım vardı. Müslüman bir insan olarak dini öğrenmek istiyordum. Bu amaçla dini yayınlar okumaya başladım. 1997-1998 yılları arasında dini sohbetlere katılmaya başladım” diye konuştu.

‘Buruk’la karşılaştım, Uygun ve Kerimoğlu’nu hatırlamıyorum’

Sohbetlerde ‘sorumluluk’ düzeyinde bir görevinin olmadığını savunan eski futbolcu, “Bu yapının gayrimeşru amacından haberim olmadı. Ben bu hareketin devletin içerisinde gizli olarak karşılaştığından habersizdim” dedi.

‘Gönül bağı’nın 2013 yılına kadar devam ettiği bu yapıyla ilişkisini 17-25 Aralık operasyonlarından sonra kestiğini belirten Demiriz, bir soru üzerine futbolcu Okan Buruk ile sohbete gitmediğini ancak bir sohbette Buruk ile karşılaştığını ifade etti. “Zaman zaman futbolcu arkadaşlarla da sohbetlere katıldığımız oluyordu” diyen Demiriz, Bülent Uygun ve Tugay Kerimoğlu’nun ise bu toplantılara katıldığını hatırlamadığını dile getirdi.

‘Cemaatin yardımıyla takım bulduğum doğru değil’

Gülen Cemaati ile 1993 yılında tanıştığını ifade eden tutuksuz sanık Uğur Tütüneker ise savunmasında şunları söyledi: “1998 yılına kadar zaman zaman sohbetlere katılıyordum. 98 yılında antrenörlüğe başlayınca cemaatle bağım tamamen koptu. Cemaate gidip gelme amacım da dini öğrenmekti. Benim için cemaatin yardımlarıyla takımları çalıştırdı deniliyor. Bu doğru değil. 14 takım ile çalıştım. Bu takımların başkan ve sporcularına da sorulabilir. Kendi emeklerimle buralara kadar geldim.”

Tanık Alpsoy: İzmir’de askerlere sohbet verdim

Duruşmada tanık olarak dinlenen ‘futbol imamı’ Sait Alpsoy, Demiriz ile 1993’te Foça’da tanıştıklarını, o dönemde İzmir’deki mahrem imamı olduğunu ve iltisaklı olan askerlere sohbet verdiğini ifade etti.

Alpsoy, mahkeme başkanının askerlere hangi amaçla sohbet verdiğini sorması üzerine şunları söyledi: “Bize, geçmişteki askeri darbelerde olduğu gibi dindarların hedef alınacağı faşist bir darbeye karşı engel olmak için, TSK içerisindeki yapıya sempati duyan kişilere bu sobetleri veriyoruz deniliyordu. Biz de hep bu amaçla sohbet verdiğimizi düşünüyorduk. Benim dahi bilmediğim FETÖ’nün bu gizli gayesini Tütüneker ile Demiriz’in bilmesi mümkün değil.”

Arif Erdem ‘teminat’ istedi

Firari sanık Arif Erdem’in avukatı ise, mahkemenin tutuklanmamasına yönelik teminat vermesi durumunda müvekkilinin Türkiye’ye gelebileceğini söyledi.

Demiriz’e tahliye, yurtdışına çıkış yasağı kalktı

İfadelerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve savunmasının alınmış olması nedeniyle tutuklu sanık İsmail Demiriz’in tahliyesine karar verdi. Tütüneker ve Demiriz’in yurtdışına çıkış yasağını kaldıran heyet, her iki sanığın mal varlıklarına konan tedbirin de kaldırılmasına karar verdi. Arif Erdem hakkındaki yakalama kararının ise devam etmesine karar verildi.