Etleri alınmış: Adana’da çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu

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Askeri birliklere at eti dağıtıldığı bilgisi henüz gündemdekini yerini korurken, Adana’da çok sayıda at ve eşeğin kesildiği haberi geldi.

Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir bataklık alanda, etleri kesilerek alındığı anlaşılan çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri gitti. Alanın yakınında ev bulunmaması, hayvanların başka bir yerde kesilerek kemiklerinin alana getirildiği ihtimalini güçlendirdi.

Büyükşehir belediyesi ekipleri, alanda inceleme ve temizlik çalışması yaptı.

Etlerin yılbaşında piyasaya sürülmek üzere kesildiği öne sürüldü.