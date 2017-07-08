Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucularının ’15 Temmuz’un devamı için’ bir araya geldiğini öne sürdü.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye şube direktörü İdil Eser’in de bulunduğu insan hakları savunucuları, Büyükada’da bir otelde yaptıkları meslek içi toplantı sırasında gözaltına alınmıştı.

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‘Terör örgütü üyeliği’yle suçlanan insan hakları savunucuları hakkında yedi gün gözaltı kararı alınmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, aralarında Türkiye şube direktörü İdil Eser’in de bulunduğu insan hakları savunucularının gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir videoyla seslenmişti.

Erdoğan’ın 1998 yılında İstanbul büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde okuduğu bir şiir yüzünden cezaevine girdiği hatırlatılan videoda, “Uluslararası Af Örgütü serbest bırakılmanız için kampanya yürüttü” denmişti.

Örgüt, Eser ve gözaltına alınan diğer insan hakları savunucularıyla birlikte 10 Haziran’da tutuklanan örgütün Türkiye şube yöneticisi Taner Kılıç’ın serbest bırakılmasını istemişti.

’15 Temmuz’un devamı mahiyetinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdi’

G20 zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Af Örgütü’nün kendisine yaptığı bu çağrı sorulan Erdoğan şunları söyledi: “Şimdi insan hakları savunucusu dediklerinin benimle ilgili yapmış oldukları açıklamanın neticesi neydi acaba? Neticesi ne oldu, bunu biliyor musunuz? Neticesi, ben hapse girdim ve dört ay 10 gün hapiste yattım. İstanbul şehrinin belediye başkanıydım. Yaptığım neydi? Sadece bir şiiri okumaktı. Şu anda bu söyledikleriniz acaba Büyükada’daki otelde niçin toplanmışlardı? Onlar ise orada ne yazık ki yine adeta 15 Temmuz’un devamı mahiyetinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdi.”

‘Sizler de bu çağrıya destek veriyorsunuz’

Emniyetin, istihbaratın aldığı bir duyum üzerine baskın yaptığını dile getiren cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Bu baskının neticesinde de şu anda gözaltına almıştır. Tutuklamamıştır. Şimdi bu gözaltı süreci içerisinde meydana ne gelir onu bilemem. Bu da belki bir yargı sürecini başlatabilir. O ayrı bir konu. Daha yargıya filan gitmiş değil. Şimdi gözaltında. Gözaltına alınmalarının sebebi olduğu için polis teşkilatımız böyle bir uygulamayı yapmıştır. Onların o zaman yapmış oldukları bu çağrıyı, şu anda da zaten sağ olsun bayağı başarılı bir şekilde yaptılar, yapıyorlar. İşte başta sizler de bu çağrıya destek veriyorsunuz zaten. Ama dediğim gibi benim böyle bir şeyde, tasarruf noktasında yetkim yok. Şu anda polsi teşkilatı ellerindeki belgeleriyle, bulduklarıyla, bu işle ilgili çalışmasını yapacaktır. İfadelerini alacaktır. Ondan sonra da yargıya göndermek gerekiyorsa yargıya gönderecektir. Kararı da yargı verecektir.”

‘Kim bu aktivistler?’

Erdoğan, “Peki efendim uzun süreli gözaltılardan doğacak mağduriyetlerden ve Türkiye’nin basın özgürlüğü ve bu tip aktivistlerin içeride olmasından dolayı sürekli eleştirilmesi…” diyen gazetecinin sözünü kesip “Kim o aktivistler ya? Kim, kim, o aktivistler kim? Bylockçuları mı söylüyorsun? Eaglecılarımı söylüyorsun? Yoksa terör örgütüne silah taşıyanları mı söylüyorsun? Silah taşımanın yanında terör örgütlerine her türlü desteği verenleri mi söylüyorsun? Kim bu aktivisitler?” diye sordu.

‘Haberi doğru kaynaktan alın’

Cumhurbaşkanı, hakkında somut kanıt olanlar için bir şey söylemediğini belirten gazeteciye “E şimdi bilmeden de söylemeyin. Bilin de söyleyin. Bakın haberi doğru kaynaktan alın ve onun üzerine gerekli olan çalışmayı yapın. Haberi doğru kaynaktan almaz da Wall Street Journal ağzıyla konuşursanız sizi yanlışa düşürürler” diye karşılık verdi.