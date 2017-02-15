‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sendika.org editörü Demirhan beraat etti

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan beraat etti.

Ankara katliamında yaşamını yitirenlerin cenaze törenlerinde emekli bir öğretmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Döktüğün kanda boğulacaksın” şeklinde seslenmişti. Söz konusu seslenişin videosunu haberleştirdiği için sendika.org hakkında BİMER’e yapılan ihbar sonucunda Erdoğan’ın avukatları tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Sendika.org’un haberine göre İstanbul 52’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Demirhan, söz konusu videonun haber değeri taşıdığını, içeriği çarpıtılmadan olduğu gibi yayımlandığını söyledi ve hakaret suçlamasını kabul etmedi.

Hakim de ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan ceza verilmesine elverişli nitelikte her türlü şüpheden uzak kesin nitelikte bir delil elde edilememiş olması ve şüpheden sanık yararlanır’ ilkesini gözeterek Demirhan hakkında beraat kararı verdi.