Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında değişikliğe gitti.

Erdoğan’ın hesabındaki biyografi kısmında yazan ‘Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı’ ifadesindeki ‘cumhuriyet’ kelimesi silindi.

Erdoğan’ın biyografisinde değişikliğin ardından şunlar yazılı: “Türkiye Cumhurbaşkanı – President of Turkey, AK PARTİ Genel Başkanı – Chairman of the Justice and Development Party”

Değişiklikle Erdoğan AKP genel başkanı olduğunu da biyografisine eklemiş oldu.