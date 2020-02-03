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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Suriye’de rejimin saldırısında beş asker ve üç sivil şehit oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının sekiz olduğunu açıkladı.

TSK tarafından İdlib bölgesine gönderilen takviye askerlere bugün Suriye hükümet güçleri tarafından topçu ateşi açılması sonucu dört asker hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere dokuz asker yaralanmıştı.

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Bakanlığın bugün öğleden sonra yayınladığı açıklamasında, yaralanan bir asker ile sivil personelin hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Meydana gelen olayda şehit sayımız altıya yükselmiştir. Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

Sekize yükseldi

Erdoğan ise Ukrayna ziyaretindeki açıklamasında “Rejimin saldırısında beş asker ve üç sivil şehit oldu” dedi.

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Akar: 76 Suriye askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Hatay’da sınır hattında incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, 54 Suriye hükümet kuvvetlerine ait hedefin ateş altına alındığını ve 76 Suriye hükümet askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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