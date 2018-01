Erdoğan ‘Savaşı durdurun’ diyenlere ağzına geleni söyledi: Adiler, hainler, ahlaksızlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’e yönelik düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekâtı’na karşı ‘Savaşı durdurun’ mektubuna imza atan gazeteci, akademisyen, sanatçıya ağır sözlerle yüklenmeye devam etti.

Aralarında eski bakan, milletvekili, akademisyen, yönetmen, yazar, senarist, gazeteci ve oyuncuların da bulunduğu 170 kişi AKP’li milletvekillerine mektup göndererek Afrin’e yönelik harekatın durdurulması istemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum AKP il kongresinde yaptığı konuşmada mektubun imzacıları için şunları söyledi: “Adının önünde profesör olan, doçent olan, sanatçı olan birileri, savaşı durdurun diyor. Barış istiyorlarmış. Bölgede çatışma istemiyorlarmış. Bölgede huzurun sağlanmasının yolu YPG ile iyi geçinmekten geçiyormuş. Utanmadan bir de bunu imzalayıp milletvekillerine göndermişler. Ya adama sormazlar mı, ‘Şimdiye kadar aklınız neredeydi?’ diye. Terör örgütü ülkemize saldırırken siz neredeydiniz be? Kan dökülmesine karşısınız da bölücü örgüt, Suriye’de on binlerce insanı katlederken niye gıkınız çıkmadı be? Profesör olmak, doçent olmak, sanatçı olmak size artı değer mi katıyor? Hainler. Vicdansızlar. Adiler. Ahlaksızlar. Neden o zaman üç maymunu oynadınız? Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak bunu biliniz. Bunların yaptığı riyakarlıktır, fikir soytarılığıdır, teröristlere canlı kalkan olmaktır. “