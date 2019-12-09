Erdoğan: Dünya nüfusunun dörtte biri Müslüman, ama bu oranda etkileri yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı siyasi etkiye, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değil” dedi.

İstanbul’da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) sosyal işler bakanları toplantısında konuşan Erdoğan, “Madem ki hepimiz kardeşiz öyleyse buna uygun davranmalıyız” diyerek katılımcılara mesaj verdi.

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İslam ülkelerinin kiminin kardeş kavgası, kiminin yoksullukla mücadele ettiğini anımsatan cumhurbaşkanı, elbirliği yapıldığı takdirde bu sorunların aşılacağını söyledi. Çeşitli sebeplerle içine kapanan İslam ülkelerinin enerjilerini heba ettiğini savunan Erdoğan, “Müslümanların günümüzde yaşadığı sorunları iyi düşünmeliyiz. Şikayet ederek olmaz. Müslümanlığı hak ettiği yere getirmek bize düşüyor” dedi.

‘İsrail’in tutumu bazı Arap ülkeleri tarafından teşvik ediliyor’

İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan etmesiyle kentte ve Filistin topraklarındaki durumun her geçen gün kötüye gittiğini vurgulayan Erdoğan, İsrail’in tutumunun kimi Arap ülkeleri tarafından adeta teşvik edildiğinin ve buna üzüldüğünün altını çizdi: “Kudüs davasında Filistinlilerin haklarının savunmak ve mazlumların yanında olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Keşmir, Arakan’da da öyle… Batı ülkelerinde giderek yaygınlaşan İslam ve Müslüman düşmanlığı bir başka sorun. Camilerimize saldırıyorlar. Müslümanlar öldürüyor. Peki biz buna ne kadar sessiz kalacağız?”

Macron’a: Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste

Erdoğan’ın hedefinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da vardı: Macron’un geçen hafta Britanya’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde yeniden ‘İslami terörden’ bahsettiğini belirterek şöyle devam etti: “İslam kelime anlamı itibariyle barış demektir. Ne oldu Paris’te Sarı Yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Al mazlumun ahını çıkar aheste aheste.”

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İİT’nin Müslüman ülkeler için üzerine düşen sorumluğu yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla ellerinden geleni yapacaklarını belirten Erdoğan, aile kurumunun çarpıtıldığını, yıprandığını belirterek, “Aile içi şiddet en önemli tehditlerden biri. İslam ülkeleri olarak aileye ne kadar sahip çıkarsak ol kadar yol kat edebiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı, kalkınmak için sosyal devlet ve eğitimin de önemine de dikkat çekti.