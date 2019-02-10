Erdoğan AKM’nin temelini attı: Jakoben zihniyete karşı zafer anıtı olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni Atatürk Kültür Merkezi’nin temelini atarken “Bu, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacak” dedi.
Türkiye’de bir zamanlar kültür sanat dünyasının kalbinin attığı Taksim’deki AKM 2008’de tadilat gerekçesiyle kapatılmıştı. Artık kullanılamayacağı gerekçesiyle hükümet tarafından yenilenmesine karar verilen binanın yıkımı Mimarlar Odası’nın açtığı davalarla defalarrca durdurulmuştu. Hükümet de 10 yıl boyunca AKM’yi ne yıkmış ne de kullanıma açmıştı. 2013’teki Gezi Parkı gösterilerinde AKM’nin yıkımı da itiraz edilen konulardan biriydi.
860 milyon liralık maliyet
Geçen yıl yıkılan AKM’nin yerine yapılacak yeni merkezin temeli Erdoğan’ın katıldığı törenle atıldı. Törende konuşan Erdoğan kültür ve sanat hayatında çığır açacak bir adımın atıldığını vurgularken yatırım bedelinin 860 milyon lira olacağını açıkladı.
‘Cami yapacağımız gibi olmadık yalanlara başvurdular’
AKM ile ilgili tartışmalı sürece dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi: “Atatürk Kültür Merkezi yerine AVM yapacağımız, cami yapacağımız, ismini değiştireceğimiz gibi olmadık yalanlara başvurdular. 2007’den bu yana farklı kurumların yaptığı incelemeler eski binanın kullanılamaz olduğunu ortaya koymuştu.
Eski yapının yıkılıp daha güzel daha modern daha ferah bir bina inşasına karşı çıkanlar kültür sanat hassasiyetiyle değil ideolojik bağnazlıkla hareket ediyordu. Ecdadın deyimiyle bu çevreler üzüm yemenin değil, bağcıyı dövmenin peşindeydi.
Güya Atatürk Kültür Merkezi hassasiyetiyle hareket edenler. Gezi’de Atatürk Kültür Merkezini demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler.”
Erdoğan temeli atılacak binanın sadece bir kültür merkezi değil ‘son beş yıldır yıldır milli iradeye kast eden, vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap’ olduğunu dile getirdi.
Erdoğan şöyle devam etti: “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır. Artık hiç kimse, hiçbir kesim kültür ve sanatta ülkemizi vasata mahkum edemeyecek. Sanat ve sanatçı istismarını siyasetlerinin aracı görenler, Türkiye’nin kültür ve sanat hayatını körleştiremeyecek.”
İnşaatı Fettah Tamince yapacak
AKM’nin inşaatını işadamı Fettah Tamince’nin patronu olduğu Sembol İnşaat ve Naci Topsakal’ın patronu olduğu Yeni Yapı birlikte yürütecek.
Törende süre indirim şovu
Daha önce 24 ay olarak açıklanan inşaat süresi, Erdoğan’ın törende inşaat şirketi temsilcileriyle canlı yayında pazarlık yapması sonucu 20 aya düşürüldü.
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