Erdoğan, AB kapısına ‘sürgü çekti’: 16 Nisan’dan sonra konuşacağız, bitti o işler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği’nin (AB) kendi kriterlerini ayaklar altına aldığını savunarak, “AB üyelik süreciymiş, geri kabul anlaşmasıymış… artık hiçbiriyle bizi tehdit edemeyecekler. Bitti o işler” dedi.

Bakanların referandum toplantısı yapmalarına izin verilmemesiyle başlayan gerginlik Erdoğan’ın Almanya ve Hollanda’ya ‘Nazi’ yakıştırması yapmasıyla sonuçlanmıştı.

Ankara’da düzenlenen ‘İnsan İçin Orman, Ekonomi İçin Orman’ programında konuşan Erdoğan, Avrupa’yla yükselen tansiyonu ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.

“Yıllarca AB kriteri olarak dayattıkları ne varsa şimdi hepsi kendileri ayaklar altına alıyor. 16 Nisan geçsin, masaya oturup konuşuruz, gereği neyse Türkiye olarak yaparız, bu devran böyle gitmez” diyen Erdoğan, Avrupa ülkerini ‘ırkçı, faşist, zalim’ diye niteledi ve ekledi: “Avrupalılar önce Suriye meselesinde, ardından 16 Nisan konusunda kendi maskelerini kendi elleriyle yırttı.”

OHAL’in devam etmesini eleştiren AB’yi “Kendi işinize bakın” diye tersleyen cumhurbaşkanı, referandum sonrasına ‘baktı’.

Erdoğan şöyle devam etti: “AB süreciymiş, geri kabul anlaşmasıymış, artık bizi hiçbiriyle tehdit edemeyecekler, bitti o işler. 16 Nisan’da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bir geçelim, ondan sonra çok daha farklı bir Türkiye doğacak. 16 Nisan bittikten sonra masaya oturacağız, konuşacağız. Bu devran böyle yürümez. Gereği neyse Türkiye olarak biz bunu yaparız. “

Sığınmacılar dillerde

20 Mart’tan itibaren yürürlüğe giren anlaşmaya göre Türkiye’nin geri kabul ettiği mültecilerden kayıt altına aldığı her bir bireye karşılık, AB de bir yasal Suriyeli mülteci alacaktı. Bunun üzerine Yunanistan’daki mülteciler Türkiye’ye geri gönderilmeye başlanmıştı.

Hollanda’yla krizin ardından Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, “Türkiye, sığınmacı anlaşmasındaki karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmelidir” demişti.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan geri kabul anlaşmasının iptal edileceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “Şu anda uygulamıyoruz zaten. Onlar bizi vize konusunda oyaladılar. Bu şartlar yerine gelmezse göç anlaşmasını da uygulamayacağız. Bunların hepsi bizim elimizde” diye konuşmuştu.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hollanda ve Almanya’ya sığınmacılar üzerinden gözdağı vermişti: “Avrupa’ya her ay 15 bin mülteciyi gönderelim de aklınız bir şaşırsın.”