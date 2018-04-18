Ensar araştırması: ‘Deizme kayan’ imam hatipliler ‘Ya ateistler haklıysa’ diye soruyor

Ensar Vakfı’nın kitaplaştırdığı çalışmaya göre, ‘deizm tartışması’nın merkezindeki imam hatip öğrencileri “Sonra dirileceksek neden ölüyoruz”, “Ya Hristiyan veya ateistler haklıysa”, “Allah kötülüklere neden engel olmaz”, “Kadın ve erkek niçin eşit değil” gibi sorularla dini sorguluyor.

Son dönemde AKP çevrelerinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘gençler deizme kayıyor’ yönündeki tespiti çerçevesinde bir tartışma yürüyordu.

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Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP grup konuşmasının sonunda Milli Eğitim Bakan Yılmaz’ı konuyla ilgili “Olmaz böyle bir şey” diye ‘fırçalamış’, Yılmaz da “Bizim deizmin arttığına dair bir değerlendirmemiz yok. Sonuç raporu yayınlandı, bilimsel gerçeklere uymuyor” demişti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın” derken Ateizm Derneği’yse hükümetin endişelerini’ anladığını belirterek, “Su akacağı yönü dünyanın her coğrafyasında buluyor” diye görüş belirtmişti.

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Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Fatma Günaydın’ın ‘temel inanç soruları’ üzerine yürüttüğü 10 yıllık çalışması Ensar Vakfı tarafından kitaplaştırıldı.

İlahiyat fakülteleri arasında yapılan ‘Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm’ başlıklı sempozyumda sunulan çalışmada, imam hatip liselerindeki 11’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerinin ‘inanca dair soruları’ da ele alındı.

Gençler arasındaki dini şüphenin nedenlerini ‘dindarların yaşamlarının meydana getirdiği hayal kırıklığı, ebeveyn ile olan çatışmalı ilişkiler, sebep ve hikmeti anlatılmadan dini emirlerin dikte edilmesine karşı oluşan tepki ve din başlığı altında eleştiriye uğramak’ diye sıralandı.

Dr. Günaydın şunları söyledi: “Yaşadığı dünyadaki kötülük ve adaletsizlikleri gören genç, Tanrı’nın merhameti ve adaleti konusunda sarsılır. Din bilim çatışması aynı şekilde genç bireyi ciddi bir ikilemin ve açmazın eşiğine taşır. Kültür dersleri ile inanç konuları arasında bağlantı kurma zorluğu yine dini şüpheye sevk eden amillerdendir.”

İmam hatiplilerin yüzde 12’sinin, genel liselerde okuyan öğrencilerinse yüzde 30’unun ‘dinden şüphe ettiğini’ belirten Günaydın, “Farklı araştırmalarda da ülkemizdeki dini şüphe oranı yüzde 30’ları geçmemektedir” dedi.

Ensar Vakfı’nın kitaplaştırdığı çalışmaya göre, imam hatipliler arasında konuşulan ‘temel inanç soruları’ndan bazıları şu şekilde:

* Allah bizim cennete ve cehenneme gireceğimizi biliyor, neden bizi imtihan ediyor?

* Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz?

* Allah bizi seviyor da neden günah işlememize izin verip sonra bizi yakıyor?

* Sonsuzluk kavramı akıl almaz bir şey, Allah’ın sonsuz olmasını algılayamıyorum.

* Allah neden bir kuluna eziyet verirken diğerine rahatlık veriyor?

* Kaderde ne zaman öleceğimiz belliyse neden sadaka ömrü uzatıyor? Kaderde cennete ve cehenneme gideceğimiz belliyse neden ibadet ediyoruz?

* Biz putperestleri eleştiriyoruz ama biz de Kabe’nin etrafında dönüyoruz.

* Kelam dersinde mucize, olay görüyoruz ama hiçbirinin delili yok.

* İçki öncekilere yavaş yavaş yasaklanırken bizlere neden direkt haram kılındı?

* Dünyanın her yerinde ezan farklı saatlerde okunuyorsa kıyamet nasıl kopacak?