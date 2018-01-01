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Yaramazlara biraz batar!

Elinde sopayla çatıda ‘Noel Baba’ bekleyen adam: ‘İman et’ deyip tebliğ yapacağım

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Elindeki sopayla evinin çatısına çıkarak ‘Noel Baba’yı bekleyen bir adam, sosyal medyada alay konusu oldu.

Nerede çekildiği bilinmeyen bir videoda ismi öğrenilemeyen bir kişi, çatıya çıkarak ‘Noel Baba’yı beklemeye başladı.

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Sosyal medyada viral olan videodaki sözlerden, videonun 31 Aralık’ta çekildiği anlaşılıyor.

Elinde sopa olan adam ‘Noel Baba’ya “Çatıda nöbetteyiz. Onların babası var mı ya… Yılbaşı ya akşam, onların babaları gelecekmiş. Onu bekliyoruz. Dövmek için değil, tebliğ yapacağız. ‘İman et’ diyeceğim ona” sözleriyle seslendi.

Bu arada aradan geçen saatlerde adamın beklentilerinin ne kadarının karşılandığı merak konusu.


Çatıda ‘Noel Baba’yı bekleyen adam


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