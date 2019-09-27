Elektrik borcunu ödeyemeyen aile bir yıldır mum ışığında yaşıyor

Hakkari’de bir aile elektrik borcunu ödeyemedikleri için bir yıldır mum ışığında yaşıyor.

Fotoğraf: DHA

Biçer Mahallesinde yaşayan Hüseyin Alim (57) ve eşi Süheyla Alim, epilepsi ve böbrek hastası olan kızları Melek’le (22) birlikte tüm ihtiyaçlarını gideriyor.

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Sağlık sorunlarının tedavisi için rehabilitasyon merkezine giden Melek de kendisine verilen ödevleri ailesini yardımıyla mum ışığında yapabiliyor.

Fotoğraf: DHA

Dokuz çocukları evlenip ayrıldıktan sonra tek katlı toprak damlı derme-çatma evde yaşam mücadelesi veren ailenin elektrikleri geçen eylül ayında kesildi.

Yaz aylarında inşaatlarda çalışarak ailesini geçindiren Hüseyin Alim’in, geçen zaman içinde borcu 22 bin liraya kadar yükseldi. Yapılan faiz indiriminden sonra ödenecek borç 13 bin liraya düşse de Alim ailesi bu parayı ödeyemedi. Ödeme yapamadıkları için de mum ışığında yaşamaya devam eden Alim ailesi yetkillerden yardım bekliyor.

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Ödeyecek imkanının olmadığını anlatan Hüseyin Alim yaşadıklarını şöyle anlattı: “Elektriğimizin açılması için defalarca müracaatta bulundum. Şu ana kadar bir gelişme olmadı. Borcumun ödenmesi gerektiğini söylüyorlar. Bizim böyle bir imkanımız yok. Kızım epilepsi hastası, engelli ve tek böbrekli. Her ay Van’a götürüyorum. Aldığı engelli maaşı, tedavisine bile yetmiyor. Kış geliyor, yetkililerden yardım bekliyoruz.”

