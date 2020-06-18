Dünya’da sığınmacı sayısı 80 milyona dayandı: Türkiye 3.9 milyonla birinci sırada

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) raporuna göre geçen yıl evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı bir önceki yıla göre 9 milyon artarak 79.5 milyona ulaştı. Türkiye’de ise 3.9 milyon sığınmacı bulunuyor.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde AFAD’ın kurduğu sığınmacı çadırları (Fotoğraf: Reuters)

AA’nın haberine göre, BMMYK tarafından 20 Haziran Dünya Göçmenler Günü öncesinde yayımlanan küresel eğilimler raporunda, savaş ve çatışma nedeniyle geçen yıl dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının dünya nüfusunun yüzde 1’ine denk geldiği belirtildi.

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‘Neredeyse iki katı’

Artışın ‘görülmemiş seviyede’ olduğunun ifade edildiği raporda, 2010 yılında dünyada zorla yerinden edilenlerin sayısının 41 milyon olduğu anımsatılarak, aradan geçen 10 yılda bu sayının neredeyse iki katına çıktığına işaret edildi.

‘Türkiye’dekilerin yüzde 92’si Suriyeli’

Türkiye yüzde 92’si Suriyeli olmak üzere toplam 3.9 milyon yerinden edilmiş insana ev sahipliği yaparak, bu alanda dünya sıralamasında birinci sırada.

Kolombiya, yaklaşık 1.8 milyon yerinden edilmiş Venezuelalıyı ağırlayarak Türkiye’nin ardından ikinci sıraya yerleşti.

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Almanya ise yüzde 42’si Suriyeli yaklaşık 1.5 milyon sığınmacıyla üçüncü sırada yer alırken, Pakistan 1.4 milyon sığınmacıyla dördüncü oldu.

Ayrıca raporda 1990’lı yıllarda ortalama 1.5 milyon sığınmacının evine dönebildiği hatırlatılarak, 2000’li yıllarda bu rakamın 385 bin civarına düştüğüne dikkati çekildi.

‘Büyük endişe kaynağı’

Rapora ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, şu değerlendirmede bulundu: “BMMYK daha önce daha yüksek bir rakam görmedi. Bu (79,5 milyon yerinden edilmiş kişi), istatistikler sistematik olarak toplandığından bu yana en yüksek rakam ve elbette büyük bir endişe kaynağı.”