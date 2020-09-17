Dünya Bankası: Küresel toparlanma beş yılı bulabilir

Dünya Bankası’nın baş ekonomisti Carmen Reinhart, küresel ekonominin Covid-19’un olmsuz etkilerinden toparlanmasının beş yıl kadar sürebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Reinhart açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Corona virüsüne ilişkin yasaklar kalkınca hızlı bir toparlanma olacak fakat ekonominin tamamen toparlanması beş yıl kadar sürebilir.”

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Salgının neden olduğu resesyonun bazı ülkelerde diğerlerinden daha uzun süreceğini belirten baş ekonomist, yoksul ülkelerin varlıklı ülkelere kıyasla daha çok etkileneceğini söyledi.

Reinhart küresel yoksulluk oranının yaşanan kriz nedeniyle son 20 yılda ilk kez artacağını da sözlerine ekledi.