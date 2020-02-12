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DSÖ: Yeni tip corona virüsünün neden olduğu hastalığın adı Covid-19

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüsü ‘2019-nCoV’un neden olduğu hastalığa isim koydu: ‘Covid-19’. Bu isim konana kadar bilim dünyası hastalığı ‘2019-nCoV akut solunum hastalığı’ olarak niteliyordu.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Artık hastalık için bir adımız var; Covid-19,” dedi ve dünya ülkelerine hastalıkla etkin mücadele konusunda işbirliği çağrısı yaptı. Ghebreyesus, bir coğrafi bölge, hayvan ve belirli bir grubu çağrıştırmayan bir isim bulmak için çabaladıklarını söyledi.

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İsim, ‘corona’, ‘virüs’ ve İngilizce’de hastalık anlamına gelen ‘disease’ kelimelerinin başında yer alan harfler ve virüsün ortaya çıktığı 2019 yılını simgeleyen 19’dan oluşturuldu.

Bilim insanlarının eski virüslerle karışmaması için talep etmesi üzerine isim açıklanırken Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarından yayılan virüsün nedeniyle ölenlerin sayısı bu sabah 1115 olarak açıklandı. Vaka sayısı ise 44 binin üzerinde.

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