DSÖ: ‘Corona’ hava yoluyla bulaşmıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip corona virüsünün hava yoluyla bulaşmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

DSÖ’nün resmi sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, virüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi.

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Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.

‘Bir metre kuralı önemli’

Açıklamada ayrıca, virüsten korumak için kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre ‘fiziksel mesafe’ koymaları ve birbirleriyle temastan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunulurken; yüzeylerin sürekli dezenfekte edilip, sık sık el yıkamanın önemi vurgulandı.