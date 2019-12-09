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Yaramazlara biraz batar!

Doğa Koleji: Devir gerçekleşince ödemeler yapılacak

Maaşlarını alamayan öğretmenlerin dersleri boykot ettiği Doğa Koleji’nden açıklama yayımlanarak, ‘kurumun devri gerçekleştiğinde geciken ödemelerin yapılacağı’ ifade edildi.

4 Aralık’ta ‘bakanlığa yapılan ihbarlar sonucunda’ Milli Eğitim Bakanlığı Doğa Koleji’ne soruşturma başlatmıştı.

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Doğa Koleji’nden yapılan açıklama şöyle:

“Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Büyük Doğa Ailesinin son günlerde yaşadığı olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın göstermiş olduğu destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür ediyoruz.

Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır.

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Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyor, saygılarımızı sunuyoruz.”

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